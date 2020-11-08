Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi
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Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

08.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:59
Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

Kraliçe 2. Elizabeth, 'Meçhul Asker'i 100'üncü yılında anmak için Westminister Abbey Katedrali'ni ziyaret etti.

Kraliçe 2. Elizabeth, 'Meçhul Asker'i 100'üncü yılında anmak için Westminister Abbey Katedrali'ni ziyaret etti. Kraliçe ziyareti sırasında, ülkenin koronavirüs önlemlerine uygun olarak maske taktı.

Kraliçe 2. Elizabeth, Westminister Abbey Katedrali'nde küçük özel bir törenle 'Meçhul Asker'i 100'üncü yılında andı. Kraliçenin katedrali ziyareti sırasında ülkenin koronavirüs önlemlerine uygun olarak maske taktığı görüldü. Siyah giyinen ve buna uygun olarak siyah maske takan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, mezara orkide ve mersin buket, koydu.

Lady Elizabeth Bowes-Lyon'un, 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Loos Savaşı'nda öldürülen kardeşi Fergus anısına çiçeklerini bırakmak için durakladığı ve böylelikle Kraliyet gelinlerinin buketlerini 'Meçhul Asker'in mezarına göndermeleri geleneğinin, Kraliçe Elizabeth'in annesi Lady Elizabeth Bowes-Lyon tarafından 1923'te Kral George VI ile olan evliliğinde başlatıldığı ifade edildi.

'MEÇHUL ASKER' NEDİR?

İsimsiz bir İngiliz askerinin cesedi Kuzey Fransa'dan getirildi ve Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak ölüm yerleri bilinmeyen veya kimlikleri belirlenmeyen herkesi temsil etmek üzere 11 Kasım 1920'de Ateşkes Günü'nde Westminister Abbey'de defnedildi.


Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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