Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız' - Haber
Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth koronavirüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.

05.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:40
Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth koronavirüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. İngiltere Kraliçesi, televizyonlardan yayınlanan mesajında, bu salgının üstesinden hep birlikte geleceklerini ancak tahammül edilmesi gereken biraz daha süre olabileceğini söyledi. 

Kraliçe konuşmasında, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları başta olmak üzere, salgının yayılmaması için evlerinden çıkmayarak fedakarlık eden herkese teşekkür etti.

'BAŞARACAĞIZ VE BU BAŞARI HEPİMİZE AİT OLACAK'93 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin bugüne kadar bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını ancak bunun farklı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: 'Bu defa dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajlarla doğuştan var olan şefkatimizi birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.'AİLELERİMİZLE YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ'Daha güzel günlerin geleceğine vurgu yapan İngiltere Kraliçesi, 'Arkadaşlarımızla yeniden buluşacağız, ailelerimizle yeniden birlikte olacağız, yeniden buluşacağız' ifadelerini kullandı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığı boyunca sadece dört kez ulusa seslendi.

Kraliçe, 2002 yılında 101 yaşındaki annesi Queen Mother'ın ölümünde, 1997 yılında Galler Prensesi Diana'nın ölümünde, 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda ve son olarak 2012 yılında tahta çıkışının 60'ıncı yıldönümünde televizyonlardan halka seslenmişti. Diğer yandan İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölü sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre ülkede bugun 631 kişi artarak 4 bin 934'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haber
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi Haber
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haber
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti Haber
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haber
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü Haber
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Güney Afrikalı liderin son isteği, tanık olanları ürküttü
Güney Afrikalı liderin son isteği, tanık olanları ürküttü
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 23:14:22. #1.14#
title