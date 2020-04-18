Kraliçe Elizabeth 94'ncü yaş günü kutlamalarını iptal etti
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Kraliçe Elizabeth 94'ncü yaş günü kutlamalarını iptal etti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkenin içinden geçtiği zor dönem nedeniyle 94'üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti

18.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:08
Kraliçe Elizabeth 94'ncü yaş günü kutlamalarını iptal etti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkenin içinden geçtiği zor dönem nedeniyle 94'üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti.

Kraliçe ayrıca 21 Nisan'daki doğum günü nedeniyle geleneksel olarak Londra'nın farklı noktalarında organize edilen silah atışlarının da yapılmamasını istedi. Kraliçenin 68 yıllık hüküm süresince ilk defa böyle bir talepte bulunduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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