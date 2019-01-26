Kraliçe'den Brexit Mesajı: "Ortak Bir Zemin Bulunmalı"

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizinin giderek büyümesi sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den duruma ilişkin değerlendirme yapıldı. Kraliçe Elizabeth Brexit konusunda ortak bir zemin bulunması gerektiğini söyledi.

Britanyalı Kadınlar Enstitüsü'nde gerçekleşen bir etkinlikte konuşan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki bir türlü sonuç elde edilemeyen Brexit sürecine değindi. Süreçte saygının korunması ve farklı seslere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kraliçe, olaylara karşı mesafe alıp düşünmenin ve ortak bir zemin bulmak için birleşmenin gerektiğini vurguladı.

15 Ocak'ta İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği çıkış önergesi ret edilmesinden sonra Birleşik Krallıkta tedirginlikler ve ayrışmaların giderek arttığı kaydedildi. Kraliçe'nin Theresa May'in Brexit B planını oylamasının beklendiği Salı gününden önce yaptığı 'birleştirici' açıklama ise dikkat çekti.

Brexit ertelenebilir

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında 29 mart 2019 tarihine 1 ay kala uzlaşmaya varılmaması durumunda ise, İşçi parti milletvekili Yvette Cooper'ün sunduğu önerge ile, AB'den çıkış tarihi 9 ay ileri itilip 31 Aralık'a alınabileceği aktarıldı.

Şirketler tedirgin

Birleşik Krallık'ta anlaşmasız Avrupa Birliği'ni terk etme olasılığı büyürken, ülkedeki şirketler tedirgin olduğu belirtildi. Avrupa uçak üretim şirketi Airbus tarafından yapılan açıklamada Brexit sürecinde anlaşma sağlanamaması durumunda ülkeyi terk etme seçeneğinin değerlendirildiği kaydedildi. - LONDRA

Kaynak: İHA