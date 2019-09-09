Kraliçe'den anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasaya onay

09.09.2019 20:31

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere'nin 31 Ekim anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasayı bugün onayladı.



Alınan bu kararla birlikte İngiltere Başbakanı Boris Johson, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak çıkartamaycak. Başbakan Boris Johson, anlaşmasız bir şekilde 31 Ekim'de İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkartacağını parlementoya sunmuştu. Kraliçe II. Elizabeth'in verdiği kararla Boris Johson'ın bu düşüncesi artık mümkün olmayacak. Kraliçe Elizabeth'in verdiği karar ile birlikte İngiltere Avrupa Birliği ile anlaşmalı olarak ayrılmak durumda kalacak. - LONDRA

Kaynak: İHA