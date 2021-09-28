Kraliçe Arı Sendromu nedir? - Haberler
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Kraliçe Arı Sendromu nedir?

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Kraliçe Arı Sendromu nedir?

ilk kez 1973 yılında tanımlan Kraliçe Arı Sendromu ne demek merak ediliyor. İş hayatında yönetici olan kadınların diğer ast kadın çalışanlarına uyguladıkları bir tür psikolojik baskıdır. Bir diğer sebebin ise kadınların kadın yöneticilerle çalışmanın daha fazla stresli bulmasıdır. Peki, Kraliçe Arı Sendromu nedir?

Kraliçe arı sendromu ilk kez 1973 yılında G.L. Staines, T.E. Jayaratne ve C. Tavris tarafından tanımlanmıştır. Peki, Kraliçe Arı Sendromu nedir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KRALİÇE ARI SENDROMU NEDİR?

Kraliçe arı sendromu otorite pozisyonundaki kadının astları olan kadınlara daha eleştirel yaklaşması olarak tanımlanır. Bu sendrom ilk kez 1973 yılında G.L. Staines, T.E. Jayaratne ve C. Tavris tarafından tanımlandı. Bu olgu çeşitli çalışmalarla belgelenmiştir. Başka bir çalışmada, Toronto Üniversitesi'nden bir bilim adamı kraliçe arı sendromunun sebeplerinden birinin kadınların kadın yöneticilerle çalışmanın daha fazla stresli bulması; erkek çalışanlar için stres seviyesinde fark bulunması olabileceğini ileri sürdü. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Alternatif olarak, bir kraliçe arı kariyerinde başarılı olan biri olarak tanımlanır ancak, her ne kadar yakın ilişkileri de olsa, diğer kadınların da aynı şekilde başarılı olmasına yardım etmeyi reddeder.

BİLİNEN ÖRNEKLERİ

Bu sendromla ilgili en önemli örnek 2004 filmi Mean Girls'dir. Biyografi yazarı Margaret Thatcher, Charles Moore, bu sendroma sahip olduğunu düşündükleri eski İngiliz başbakanı ile yaptıkları röportaj sonrasında filmi yapmışlardır.

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