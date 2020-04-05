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Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz halkına "kararlılık" mesajı verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kararlı olunması durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlanacağını söyledi.

05.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:18
Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz halkına

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kararlı olunması durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarı sağlanacağını söyledi.

Kraliçe, ölü sayısının 4 bin 934, vaka sayısının da 47 bin 806 olduğu İngiltere'de, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Tahttaki 68 yıl boyunca bugüne kadar sadece 4 kez bu tür bir konuşma gerçekleştiren 93 yaşındaki Kraliçe, sözlerine "gittikçe zorlaşan bir zamanda halka hitap ettiğini" belirterek başladı.

Salgının günlük yaşamda kesintiye neden olduğuna işaret eden Kraliçe, bu süreçte ölümler nedeniyle bazılarının üzüldüğünü, bazıların ise mali güçlüklerle karşılaştığını ifade etti.

2. Elizabeth, Ulusal Sağlık Hizmetleri gibi salgınla mücadelede ön saflarda yer alan kurumların çalışanlarıyla ihtiyacı olan kişilere yardım etmek için gönüllü olan yaklaşık 750 bin kişiyi övdü.

"Üstesinden geleceğiz"

"Bu hastalıkla birlikte mücadele ediyoruz ve eğer birlik ve kararlılık içinde kalırsak, bunun üstesinden geleceğimiz konusunda sizi temin etmek isterim." diyen Kraliçe 2. Elizabeth, öz-disiplin, kararlılık ve dostane hislerin hala İngiltere'nin temel özelliklerini oluşturduğunu vurguladı.

İngiltere Kraliçesi, ülkenin daha önce de zorluklarla karşılaştığını ancak bu seferkinin farklı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kez şifa bulmak için bilimin büyük ilerlemelerini ve şefkat gücümüzü kullanarak dünya çapındaki tüm uluslarla ortak bir çabada birleşiyoruz. Başaracağız ve bu başarı, her birimizin olacak. Daha fazlasına dayanmak zorunda kalma ihtimalimiz bulunsa da daha iyi günlerin geri geleceğini bilerek rahatlamalıyız. Tekrar arkadaşlarımızla, ailelerimizle olacağız, tekrar görüşeceğiz."

2. Dünya Savaşı'na gönderme

Kraliçe'nin, "Tekrar görüşeceğiz" ifadesi, 2. Dünya Savaşı sırasında yazılan bir şarkı sözünü akla getirdi.

Kraliçe de konuşmasında, sürecin kendisine 1940'ta bir çocuk olarak Windsor Kalesi'nden yaptığı ve evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere götürülen çocuklara seslendiği ilk yayını hatırlattığına değindi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Kraliçe'nin konuşması, Londra'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan Windsor Kalesi'nin büyük bir salonunda kaydedildi.

Çekim, Kraliçe ile koruyucu elbise giyen tek bir kameraman arasında yeterli boşluk bırakılarak gerçekleşti.

Daha önce 4 kez ulusa seslenmişti

Kraliçe, daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yılı dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

19 Mart'ta Londra'yı terk ederek eşi Prens Philip ile 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne giden Kraliçe, Başbakan Boris Johnson'la haftalık görüşmelerini telefondan gerçekleştirmeye başlamıştı.

Kraliçe'nin oğlu 71 yaşındaki Prens Charles, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastalığı hafif şekilde atlatmıştı. Başbakan Johnson ise halen ateşi olduğu için kendini izole etmeyi sürdüreceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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