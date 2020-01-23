Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı
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Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.

23.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:00
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı

'nin 'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.

İngiltere'nin tartışmalı yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren yasa, İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını da koruma altına alıyor. Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından, Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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