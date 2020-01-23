Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı

23.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:50

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.



İngiltere'nin tartışmalı yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren yasa, İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını da koruma altına alıyor. Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından, Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. - LONDRA

Kaynak: İHA