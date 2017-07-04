Kral Selman Yaz Tatilini Tanca'da Geçirecek

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, bu yılki 21 temmuzda başlayacak yaz tatilini Fas'ın Tanca kentinde geçireceği belirtildi.



Kral Selman'ın tatilini düzenlemeden sorumlu ekipteki isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, "Kral Selman'ın tatilini düzenlemeden sorumlu ekip ziyaretle ilgili son düzenlemeleri yapmak için bu ayın ortalarında Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentine gidecek." dedi.



Yetkili, tatilin 21 Temmuz'da planlandığını söyleyerek, hazırlıkların ramazan ayı sonrasından bu yana hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.