Kral Selman öldü mü? Kral Selman kimdir? Suud Kralı Selman kaç yaşında? Kral Selman hangi görevleri yaptı? Kral Selman'ın hayatı ve biyografisi! Suud Kralı Selman bin Abdülaziz'in uzun zamandır görünmemesi ve Prens Muhammed bin Selman tarafından diğer velihat prenslerin tutuklanması akıllara kral Selman'ın ölmüş olabileceğini getiridi. Kral Selman kimdir, kaç yaşındadır ve öldü mü? Detaylar haberimizde.

Suud kralı Selman bin Abdülaziz aldığı politik kararlar, batı ve başta ABD ile olan ilişkileri ve de Türklere ve Türkiye'ye olan bakışı açısı nedeniyle sürekli gündeme gelmektedir. Uzun zamandır kralın görülmemesi ve birçok çocuğu olduğu bilinen kralın çouklarının prens Muhammed Selman tarafından tutuklanması gündem oldu. Kral Selman bin Abdülaziz hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

KRAL SELMAN KİMDİR?

Selman bin Abdülaziz doğum tarihi: 31 Aralık 1935

Selman bin Abdülaziz kaç yaşında: 84

Selman bin Abdülaziz doğum yeri: Riyad

Selman bin Abdülaziz mesleği: Suud, prens ve kral.

KRAL SELMAN'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 31 Aralık 1935 tarihinde doğmuştur. İlk Suud kralı Abdullah bin Abdül Aziz babası, annesi ise Hassa Sudayri'dir. Suud Kralın 45 çocuğundan 25. oğludur. Selman bin Abdülaziz, kraliyet çocuklarına eğitim veren Prens Okulu'na gitmiştir. Orada aldığı eğitimden sonra mezun oldu ve politikaya atılmaya başladı.

Selman bin Abdülaziz

KRAL SELMAN'IN POLİTİK YAŞAMI

Selman bin Abdülaziz siyasi deneyimini ve yükselişini 1950'li yıllarda yakalamıştır. Bu dönemde Suudi Ailesi Konseyi Başkanı olmuştur. Bunun yanında önemli devlet hizmetleri de gerçekleştirmiştir. Riyad'ın belediye başkanlığını ve valiliğini yapmıştır. En uzun görev süresi Riyad Bölgesi Valisi olduğu zamandır. Tam olarak 48 yıl sürmüştür. O görevi bırakmış ve 5 Kasım 2011 tarihinde savunma bakanı olmuştur.

Kardeşi ve kralın seçtiği veliaht olan, Nayif bin Abdülaziz vefat edince velihatlık Selman bin Abdülaziz'e geçmiştir. Ağabeyi Kral Abdullah'ın ölümüyle de Suudi Arabistan'ın yeni kralı olmuştur. Göreve gelmesinin ardında 30'lu yaşlardaki oğlu Prens Muhammed'i Savunma Bakanı yapmıştır.

KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ ÖLDÜ MÜ?

Suud kralnın ölümü ile ilgili şuana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Bahreyn Televizyonu Kralın öldüğünü iddia etti. Uzun zamandır kralın görünmemesi ve yaşayan velihatların Prens Muhammed tarafından tutuklanması ve saf dışı bırakılması kralın ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Selman bin Abdülaziz Gençliği

KRAL SELMAN'IN EVLİLİKLERİ, EŞLERİ VE ÇOUKLARI

EŞİ: Sultana bint Turki el-Sudayri;

Çocukları:

Fehd bin Selman el-Suud (d. 1955 - ö. 2001)

Sultan bin Selman el-Suud

Ahmed bin Selman el-Suud (d. 1958 - ö. 2002)

Abdülaziz bin Selman el-Suud

Faysal bin Selman el-Suud

Hassa bint Selman el-Suud

EŞİ:Sare bint Faysal el-Sebi'i (boşandı);

Çocukları:

Suud bin Selman el-Suud

EŞİ:Fehda bint Felah bin Sultan el-Hıslin el-Acemi;

Çocukları:

Muhammed bin Selman el-Suud

Turki bin Selman el-Suud

Halid bin Selman el-Suud

Nayif bin Selman el-Suud

Bender bin Selman el-Suud

Rakan bin Selman el-Suud

EŞİ:Mazavi bint Mecid bin Abdülaziz ed-Deviş

EŞİ:Sultana bint Mendil el-Halidi