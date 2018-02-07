Kral Salman Vakfı'ndan Mültecilere 611 Milyon Liralık Destek

Suudi Arabistan'da kurulu Kral Salman Vakfı ile 7 uluslararası yardım kuruluşu arasında, Suriye'ye yapılacak yaklaşık 611 milyon lira değerindeki 12 proje için protokol imzalandı.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen imza törenine Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Karim El Khereije, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Kral Selman Vakfı Genel Müdürü Abdullah El Ruvyeli, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan ile uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İmza töreninde konuşan Abdullah El Ruveyli, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesindeki vakfın, Suriye halkına yardım etmek için 12 yardım kuruluşuyla ortak projeler yürüteceğini belirterek, "Projelerin toplam bedeli 608 milyon 705 bin 808 Suudi Arabistan Riyali olacak, yani 611 milyon lira. Amacımız Suriyelilerin insani anlamdaki sıkıntılarını gidermek. Suriye'nin en çok desteğe ihtiyaç olan bölgelerinde yürütülecek projeler; güvenlik, sağlık, barınma, eğitim, tarım, yaşam koşullarının güçlendirilmesi, psikososyal destek, koruma ve sosyal uyum gibi değişik alanları kapsayacak. Suudi Arabistan'ın yardımlarına baktığımızda acil programlar söz konusu. Stratejik anlamda ihtiyaçlara yanıt verme projemiz çerçevesinde yapmaktayız bütün bunları. Suriye halkını kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki bütün kardeşlerimize, Türk Hükümetine, sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destek ve yardımlarımızı kolaylaştırma anlamında sundukları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi artırmak istiyoruz. Yüce Allah bütün bu projelerimizi başarıyla tamamlamayı nasip etsin ve en kısa zamanda kardeş Suriye halkının çektiği sıkıntılar sona ersin" dedi.

"BİZ MÜMİNLER OLARAK KARDEŞİZ"

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise, Gaziantep'te 450 bin Suriyelinin yaşadığını, kentteki Suriyelilere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza temek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğin aktaran Uyumaz, "Bu operasyon bölgemize huzur ve güven getirecektir. Biz müminler olarak kardeşiz. Sınırlarımız ayrı olsa da hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla herhangi bir İslam ülkesinde yapılan ızdırabı yüreğimizde duyarız. Gücümüzün yettiği kadar da birbirimize yardımcı oluruz. Ben bu yardımların yarın Ortadoğu'da ve tüm İslam aleminde birer huzur, güven ve kardeşlik duygusu olarak yeşereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Abdullah El Ruveyli ile 7 yardım kuruluşunun yetkilileri arasında protokol imzalandı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Anlaşma kapsamında, 3 milyon dolarlık hibe ile Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde sahra fırını kurarak 9 ay boyunca günlük 50 bin 800 ekmek üretimi yapılacak. Guta'da kurulacak fırında yine 5 ay boyunca günlük 30 bin 400 ekmek pişirilecek ve bu ekmekler yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak. Yine proje kapsamında 155 fakir aileye birer inek ile 3 aylık yem desteği, 164 aileye de 3'er koyun ile 3 aylık yem desteği sağlanacak. Ayrıca Guta'da 5 bin 633 gıda kolisi ve 6 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine 200 bin porsiyon yemek dağıtılacak.

(İHA)