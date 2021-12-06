Kral Kelebeklerinin Göç Yolculuğu

Milyonlarca kral kelebeği, turistleri, bilim adamlarını ve yerli halkı büyüleyen göç döneminde bu yıl da kuzeyden orta Meksika'daki Michoacan eyaletine indi.Kral kelebekleri Kanada ve ABD'deki soğuk havadan kaçarak binlerce kilometre uçuyor ve Meksika'nın merkezindeki ormanlarda dinlenip ürüyor

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