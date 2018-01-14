Kral Iı. Abdullah ve Almanya Savunma Bakanı Leyen Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen savunma alanında görüşmek üzere bir araya geldi.

Kral II. Abdullah ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bir araya geldi. Prens Hüseyin bin Abdullah'ın da katıldığı El-Hüseyniye Sarayı'nda yapılan toplantıda savunma ve askeri alanda görüşme gerçekleştirildi. Veliaht Prens Abdullah, kalkınma programlarının yürütülmesine ilişkin Leyen'e teşekkürlerini sundu.

Görüşmede Filistin ve Kudüs konuları da yer aldı. Kral II. Abdullah, Kudüs meselesinin, bütüncül bir çözüm içinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Krizin çözülmesi için Kudüs şehrinin barış ve çatışmalardan uzak kalması gerektiğini belirten Kral, uluslararası toplumu Filistinlileri destekleme sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı ve Filistin davasına kalıcı bir çözüm getirmek için ABD yönetimi ile çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Bakan von der Leyen ise kendi adına Ürdün'ün bölgesel meselelere yönelik kilit rolünden dolayı övgülerde bulunurken, çeşitli alanlardaki işbirliğini genişletmek için istekli olduklarını belirtti. - AMMAN