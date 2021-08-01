Kral 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u iki ülke arasındaki sınırları yeniden açmaya davet etti

Fas Kralı 6. Muhammed, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a çağrıda bulundu.

Fas Kralı 6. Muhammed, iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a çağrıda bulundu.

Tahta çıkışının 22. yıl dönümü münasebetiyle ülkedeki televizyon kanallarında canlı yayınlanan halka sesleniş konuşması yapan Kral 6. Muhammed, ülkesinin Cezayir ile ikili ilişkilerine değindi.

Fas içerisinde sürdürdükleri kalkınma hamlelerine paralel olarak Afrika, Avrupa-Akdeniz ve özellikle Mağrip bölgesinde güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi noktasında samimi bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Fas Kralı, "Bu bağlamda Cezayir'deki kardeşlerimize hemen ve koşulsuz olarak ikili ilişkilerin güven ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde bina edilmesi davetimizi yineliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirten Kral 6. Muhammed, "Bu iki halkın çıkarına değil ve birçok uluslararası devlet tarafından da makbul görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Çeşitli münasebetlerle 2008 yılından beri sınırların açılması yönünde fikrini beyan ettiğini anımsatan Fas Kralı, "Sınırların kapanmasından ne şu anki Cezayir Cumhurbaşkanı ne önceki ne de ben sorumlu değiliz, ancak ahlaki ve siyasi olarak bu durumun devam etmesinde Allah'ın, tarihin ve halkın önünde sorumluyuz." dedi.

Sınırların kapalı olmasının mantıklı bir açıklaması bulunmadığını belirten Fas Kralı, "O dönem kapanmasına neden olan sorunlar bugün ortada yok." ifadesinde bulundu.

Kral 6. Muhammed, iki ülkeyi "birbirini tamamlayan ikizler" olarak nitelendirerek, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u mümkün gördüğü en kısa süre içerisinde halkımızın yıllarca verdiği mücadeleyle inşa ettiği kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için beraber çalışmaya davet ediyorum." dedi.

Muhammed, son olarak Aralık 2019 tarihinde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a yeni görevi dolayısıyla gönderdiği tebrik telgrafında, iki ülke arasında karşılıklı güven ve diyaloğa dayalı yeni bir sayfa açma çağrısında bulunmuştu.

-Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın