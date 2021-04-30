Krafton Hindistan için $202.000 bağışladı!

Bir oyun firmasının pandemi için yapabileceği en güzel örnek.

Güney Kore merkezli oyun firması Krafton Hindistan'a yaklaşık 202.000 Dolar'ı COVID tedavisi için bağışladı.

Bu bağışın Hindistan'daki ikinci dalga tedavisinde kullanılacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün Hindistan, toplamda 379,267 vaka ve 3,645 ölüm açıklamıştı. Açıkladıkları bu istatistik ise hem ülkede hem uluslararası alanda açıklanan en büyük istatistik olarak yer almıştı.

Bağışlanan miktarın spesifik olarak harcanacağı yerler ise aşı tedavisi ve ülke refahını biraz da olsun yükseltmeye yönelik olacağı bildirildi.

Krafton CEO'su Changhan Kim, bağış hakkında şunları söyledi:

Hindistan COVID-19 ile büyük bir savaş halinde. Önü kesilemeyen bu krizi önlemeye çalışan hükümetin biraz da olsa yanında olmak istedik. Umuyoruz ki bu bağışımız ülkeyi biraz da olsun rahatlatır.

Kaynak: Playerbros