Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Kaynak: AA