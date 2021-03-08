Binance (BNB) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip

Binance coin fiyatı 200 $ civarında destek buldu ve USDT'ye karşı yeni bir artış başlattı. BNB ivme kazanıyor ve görünüşe göre boğalar 300 doların üzerinde yeni bir artış bekliyor. Binance (BNB) Coin yorum - 8 Mart - Grafik: Binance Coin (BNB) İvme Kazanıyor, Düşüşler Neden Cazip

BİNANCE COİN (BNB) YORUM

Binance coin fiyatı USDT'ye karşı 220 $ ve 230 $ 'ın üzerinde yeni bir artışa başladı.

Fiyat 250 doların üzerinde işlem görüyor ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) çok üstünde.

BNB/ USDT çiftinin 4 saatlik grafiğinde (Binance'den veri kaynağı) 215 dolara yakın dirençle büyük bir düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu.

Parite, yakın vadede 260 dolar ve 280 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

Binance Coin Fiyatı 250 $ 'ın üzerine çıktı

300 doların üzerine çıktıktan sonra, binance coin aşağı yönlü bir düzeltmeye başladı . BNB 100 doların üzerinde düştü ve hatta 200 doların altına bile yükseldi. Fiyat 196 $ 'a kadar düştü ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde sabit kaldı.

Son zamanlarda, 210 dolar ve 220 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yeni bir artış oldu. Ayrıca BNB/ USDT çiftinin 4 saatlik grafiğinde 215 $ civarında dirençle büyük bir düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu.

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Binance Coin (BNB)

Parite, 280 $ 'lık en yüksek seviyeden 196 $' a düşürülen anahtar aşağı doğru hareketin% 50 Fib geri çekilme seviyesini bile aştı. Şu anda 260 doların üzerinde işlem görüyor ve Bitcoin ve Ethereum'dan daha iyi performans gösteriyor . Anında direnç 260 dolar seviyesine yakın.

Anahtar aşağı doğru hareketin% 76,4 Fib geri çekilme seviyesi, 280 $ 'lık yüksek dalgalanmadan 196 $' lık düşük seviyeye doğru bir direnç görevi görüyor. Bir sonraki ana direnç, fiyatın 300 ve 320 dolar seviyelerine yükselebileceği 275 dolar seviyesine yakın.

BNB'de Desteklenen Düşüşler?

BNB 260 $ ve 280 $ 'ın üzerine çıkamazsa, yeni bir dezavantaj düzeltmesi olabilir. İlk büyük destek 238 dolar seviyesine yakın.

Bir sonraki büyük destek 225 $ seviyesine yakın. Ana destek şu anda 215 dolar seviyesinin ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) yakınında oluşuyor. 215 dolarlık desteğin altındaki olumsuz bir kırılma, 200 dolar seviyesinin altında bir hareket için kapıları açabilir.

Teknik Göstergeler

4 Saatlik MACD - BNB/ USDT için MACD, yükseliş bölgesinde hız kazanıyor.

4 Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) - BNB/ USDT için RSI şu anda 50 seviyesinin oldukça üzerinde.

Başlıca Destek Seviyeleri - 238 dolar, 225 dolar ve 215 dolar.

Ana Direnç Seviyeleri - 260 dolar, 280 dolar ve 300 dolar.

Binance Coin (BNB) Nedir?

BNB, Binance kripto para borsası online olmadan 11 gün önce, 2017'de gerçekleşen bir ilk kripto para arzı (ICO) yoluyla piyasaya sürüldü. İlk olarak, Ethereum ağında çalışan ve 200 milyon toplam arz sınırı olan bir ERC-20 tokeni olarak çıkarıldı. 100 milyon BNB, ilk kripto para arzı sırasında sunuldu. Buna karşın ERC-20 BNB coin'leri, Nisan 2019'da Binance Chain mainnet'inin piyasa sürülmesi ile 1:1'lik bir oranla BEP2 BNB coin'leri ile takaslandı ve Ethereum'dan kaldırıldı.

BNB bir ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. Bir hizmet tokeni olarak Binance borsasında yapılan işlemlerin ücretini ödemek için kullanılabileceği gibi, Binance Launchpad üzerindeki token satışlarına da BNB ile katılmak mümkün oluyor. BNB ayrıca merkeziyetsiz Binance DEX borsasının da temel ekonomisini oluşturuyor.

BNB Madenciliği Mümkün mü?

Binance Blockchain, Bizans Hata Toleransı (BFT) mutabakat mekanizmasını kullanıyor. Bu nedenle BNB madenciliği, iş ispatı (PoW) ile çalışan bir kripto para gibi yapılamıyor. Onun yerine, blokları doğrulayarak ağın güvenliğini sağlayıp, kazanç elde eden doğrulayıcılar bulunuyor.

BNB Yakma İşlemi Nedir?

Binance, BNB'yi Binance Chain'e taşımadan önce, Ethereum ağı üzerinden bir akıllı kontrat yakma fonksiyonu kullanarak coin yakma eylemleri gerçekleştiriyordu. Binance'in yaktığı coin miktarları, son üç ayda borsada görülen işlem sayısına bağlıydı. Binance Chain çıktığından beri ise BNB coin yakma işlemleri Ethereum ağında gerçekleşmiyor. Artık akıllı kontrat fonksiyonu yerine, Binance Chain'de bulunan belirli bir komut kullanılıyor.

BNB Nasıl Satın Alınır?

BNB'yi, Binance kripto borsasından havale veya EFT, kredi/banka kartıyla satın alabilir veya bu kripto para birimini sunan herhangi bir borsadan temin edebilirsiniz.

Analist Görüşleri

Uzman analistler BNB ve Binance blockchain ağını, DeFi'yi ve gelişmekte olan blockchain projelerine fon desteği sağlayacak bir ekosistem oluşturarak Ethereum'a karşı ciddi bir rakip olarak görüyor. Binance Smart Chain'de olası bir TVL artışı, BNB'de yükselişin fitilini ateşleyebilir. BNB'nin 220 dolar ve 200 dolarlık önemli destek seviyelerini kaybetmediği sürece yükseliş ivmesi devam edebilir.

BNB'yi Gelecekte Ne Bekliyor ?

Diğer bir taraftan Binance Coin, kripto para piyasasındaki yüksek volatilite ve öngörülemez hareketler nedeniyle birtakım risklerle karşı karşıya kalabilir. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıları ve yeni girişimcileri kripto para alım satımı hakkında endişeye sürükleyebilir.

Binance borsasındaki alım satım hacimlerinde görülen azalma da BNB fiyatındaki düşüşe katkıda bulunuyor. Ek olarak, BNB ve Binance Smart Chain yakın zamanda Ethereum'un gas ücretlerindeki artıştan yararlandı. Daha düşük işlem ücreti ve ağ tıkanıklığı sorununa çözüm sunan Ethereum 2.0'ın geliştirilmesiyle Binance Coin yatırımcı gözünde cazibesini kaybedebilir.