KPSS yerleştirme taban puanları! KPSS 2021 en düşük puanla yerleşen kişinin puanı kaç? 2021 KPSS en düşük puan, en yüksek puan kaç?

Son dakika! KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecekler. KPSS yerleştirme taban puanları! KPSS 2021 en düşük puanla yerleşen kişinin puanı kaç? 2021 KPSS en düşük puan, en yüksek puan kaç?

KPSS yerleştirme taban puanları KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. KPSS 2021 en düşük puanla yerleşen kişinin puanı kaç? 2021 KPSS en düşük puan, en yüksek puan kaç? ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR, ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

ÖSYM yerleştirme sonuçları sonrasında KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim taban puanları ile ilgili bilgileri de paylaştı. Buna göre lisan, önlisans ve ortaöğretim alanlarında yapılan tercihler arasından en düşük ve en yüksek kaç puanla yerleştirme yapıldığı ortaya çıktı.

KPSS 2021 EN DÜŞÜK PUANLA YERLEŞENİN PUANI KAÇ?

ÖSYM'nin açıkladığı yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puan 62,72902 olarak yer aldı.

KPSS EN YÜKSEK PUAN KAÇ? EN YÜKSEK PUANLA YERLEŞENİN PUANI KAÇ?

En yüksek puan ise 100 tam puan.