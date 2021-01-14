KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklanmıştır!
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklanmıştır!

14.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:41
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklanmıştır!

KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklanmıştır!

KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklanmıştır! İşte detaylar haberimizde...

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS tercih sonuçları için açıklama, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirildi. Toplam 452 bin 180 kişinin müraacatta bulunduğu tercih sürecinde 1.677 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleştirildi.

30 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak tarihine kadar devam eden KPSS tercihleri üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte gözler ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM, KPSS tercih sonuçları açıklamasını resmen duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

30 Aralık 2020- 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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