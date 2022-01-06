KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler
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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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