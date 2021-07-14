KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı