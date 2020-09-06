KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı.

KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı
06.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:20

KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek' oturumu, bu sabah başladı. Öğrenciler sınava girecekleri yere giderken, geç kalan adaylardan biri sinirlenerek sınav giriş kağıdını çöpe attı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak KPSS, 'Genel Kültür' ve 'Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumu bugün başladı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı sınav kapsamında Muğla'da da katılımcıların maske takıp, takmadıkları kontrol edildi. Sınava girenler ise el dezenfektanları kullanarak kişisel önlemlerini aldı. Kapı önlerinde bekleyenler de sevdiklerini dualarla sınav merkezlerine uğurladı.

Aileler dışarıda heyecanla evlatlarını beklerken, bazı adaylar geç kalması nedeniyle sınava girme hakkını kaybetti. KPSS sınavına geç gelen 1 kişi, sinirlenerek sınav kağıdını çöpe attı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Şener Yıldız Tilbe Metin Özülkü
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: KPSS'ye zamanında yetişemeyince sinirlenip, giriş kağıdını çöpe attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 14:30:21. #1.15#
title