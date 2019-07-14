KPSS'ye son saniyede yetiştiler

Tokat'ta KPSS'ye giren vatandaşlardan bazıları sınav saatine saniyeler kala koşarak yetişebildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 81 il merkezi ve KKTC'de başladı. Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumuna katılmak için okula gelen adaylar güvenlik araması yapılarak sınav salonlarına alındı. Adayların kağıt para, saat, kumandalı anahtar, bilezik, kolye gibi eşyalarını yakınlarına veya emanete vererek salona girmelerine izin verildi. Tokat Atatürk Anadolu Lisesinde sınava giriş süresi olan saat 10.00'da kapılar kapatılmasına saniyeler kala iki aday sınava girdi. Sınavın yapılacağı okulun bahçesinde bekleyen vatandaşların ve görevlilerin ikazları sonucu adaylar koşar adımlarla sınava yetişebildi. Adaylar içeri alındıktan sonra kapılar kapatıldı. Ayrıca nüfus cüzdanlarını kaybedenler, nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayan adaylar için de İl Nüfus Müdürlüğü hizmet verdi. 4 aday geçici nüfus cüzdanı belgesi çıkartarak sınava girdi. - TOKAT

Kaynak: İHA