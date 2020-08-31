KPSS'ye nerede gireceğim? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman?
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KPSS'ye nerede gireceğim? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman?

KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS'ye nerede gireceğim? KPS sınav yeri nasıl öğrenilir? KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS'ye nerede gireceğim? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? KPSS ne zaman?
31.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:07

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS sınav yerleri, son dakik haberi olarak ÖSYM tarafından açıklandı. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınava girecek olan tüm adayların heyecanla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu: 06 Eylül 2020

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