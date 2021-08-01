KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
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KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi

KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da KPSS'nin yapıldığı sınav merkezlerinden birinde adaylarla görevliler arasında saat tartışması yaşandı.

BURDUR'da KPSS'nin yapıldığı sınav merkezlerinden birinde adaylarla görevliler arasında saat tartışması yaşandı. Merkezdeki görevliler ÖSYM tarafından gönderilen saate göre kapıyı kapatırken, adaylar ise saatin 7 dakika ileride olduğunu savunup, içeri girmek istedi. Kısa süreli krize neden olan konu çözüme kavuşunca adaylar salona alındı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasında sınava girmek için gelen adaylarla, görevliler arasında ÖSYM'nin gönderdiği sınav saatinden kaynaklı kriz yaşandı. Sınav saati diğer binalardaki saatlerden yaklaşık 7 dakika ileride olunca bina görevlileri de ÖSYM'nin gönderdiği saatte göre hareket etmek zorunda kaldı.Saat 14.30'u gösterdiğinde görevliler kapıları kapatınca adaylarla görevliler arasında tartışma yaşandı. Diğer bina girişlerinde adaylar içeri alınırken, Eğitim Fakültesi B Blok girişinde adaylar içeri alınmadı. Hamile eşini sınava yetiştiren ama saatten dolayı sınava giremeyen bir kişi görevlilere tepki gösterdi. Diğer binalara girişlerin devam etmesi üzerine itirazlarını dile getiren adaylar kapıdan ayrılmadı. Bir süre sonra saatin diğerlerinden ileride olduğu tespit edilince sınav görevlileri, ÖSYM yetkilileriyle görüşme yaptı. Daha sonra adayların sınav binasına girmesine izin verildi. Saat ile ilgili görevliler tutanak tutarak durumu kayıt altına aldı.


KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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