KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı
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KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

20.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58
KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı () puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, KPSS-2019/2 kılavuzuna göre, 3-12 arasında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için alınan tercihlerde yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA
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