KPSS tercihinde son tarih ne zaman ? KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı!
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KPSS tercihinde son tarih ne zaman ? KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı!

KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması iler ilgili olarak Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı. KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzuna nasıl ulaşabilirsiniz ? İşte detaylar..

KPSS tercihinde son tarih ne zaman ? KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı!
16.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:08

TERCİH KLAVUZUNA NASIL ERİŞİLİR?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'dasona erecektir.

TERCİH KILAVUZU LİNKİ

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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