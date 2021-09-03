KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS lisans sonuçlarının açıklanması için geri sayıma geçildi. Adaylar tercihlerinin sonuçlarını merak ederken KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayların merakla beklediği sürecin detayları…

Kamu kurumlarında görev almak isteyenler KPSS'ye girdi ve sonuçların açıklanması sonrası tercihlerini yaptı. Beklemeye geçen adaylar tercih sonuçlarını araştırdı. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 yıl takvimine göre KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların daha erken açıklanma ihtimali de bulunuyor. Sonuçların bu tarihte açıklanmama ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

MEMUR OLMA ŞARTLARI

Devlet memurluğu kadrolarına yerleşmek için başvuran kişiler, hem başvuruda hem de kabul görmeleri için belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılmaktadır. Genel olarak belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir;

• T.C vatandaşı olmak en temel şarttır.

• Memur alımları için belirlenen herhangi bir alt veya üst yaş sınırı bulunuyor ise bu sınır sağlıyor olmak gerekmektedir.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekmektedir.

• Herhangi bir suç ile yargılanmamış veya hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Ayrıca alım yapılacak kadrolar için gerekli öğrenim ve mezuniyet şartlarının sağlanması gerekmektedir.

• Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiğin bulunmaması da bu şartlar arasındadır.

• Güvenlik soruşturması kapsamında herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmamış olunması gerekmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu şartların yanı sıra, her kamu kurum ve kuruluşunun kendine ait ayrıca özel şartları da bulunabilmektedir. Bu şartlar kurumlar tarafından belirlenmektedir.

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