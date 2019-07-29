KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2019 KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 75 sorudan oluşan KPSS ÖABT sınavı yapıldı ve adaylar ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik ve Kimya branşlarında sınava tabi tutulan adaylar 150 dakika süren sınavda ter döktü. KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih kılavuzu 2019 ve daha fazlası haberimizde…

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 KPSS ÖABT sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden sorgulayabilecek.

2019 KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI

Adayların 75 soruda 150 dakika ter döktüğü KPSS ÖABT sınavı gerçekleşti ve heyecanla soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. 29 Temmuz içerisinde ÖSYM'nin ''https://www.osym.gov.tr/'' adresinden soru ve cevap anahtarını erişime açacağı bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI

KPSS 2019/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları da açıklandı. ÖSYM'nin sayfasında sonuçların açıklandığını bildiren duyuruda: '' KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.'' İfadelerine yer verildi.