KPSS Sorularının Sızdırılmasına İlişkin Altıncı Davada Karar

İptal edilen Temmuz 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bağlantılı olarak açılan altıncı davada 3 sanık, "FETÖ üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sert ve Hasan Bülbül, tutuksuz sanık Nurgül Bülbül ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.



Sanıklar, esas hakkındaki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Sert, Hasan ve Nurgül Bülbül'ü, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl bir ay 15'er gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.



Heyet, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle sanıkların, çalıştıkları sürede aldıkları maaşların iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Hükümle birlikte sanıkların tahliyesi kararlaştırıldı.



İddianame



Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı ve Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Ali Sert, Hasan ve eşi Nurgül Bülbül'ün, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyordu.



Davanın geçmişi



Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından, 420 sanık hakkında daha ayrı ayrı davalar açılmıştı. Dava sayısı 427, toplam sanık sayısı da 1003'e yükselmişti.



Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek, mahkemeye göndermişti.



Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 557, sanık sayısı da bin 133 olmuştu.