KPSS sorularında farklılık iddiaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularında farklılık iddialarına işaret ederek, "Soru kitapçıkları ve yayımlanan sorular arasında farklar olduğuna ilişkin iddialar bir an önce aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularında farklılık iddialarına işaret ederek, "Soru kitapçıkları ve yayımlanan sorular arasında farklar olduğuna ilişkin iddialar bir an önce aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS'ye giren adayların, kendilerine sorulan sorular ile ÖSYM'nin yayımladığı soruların birbirinden farklı olduğunu fark ederek sosyal medya aracılığıyla bu farklılıkların kapsamını ortaya çıkardığını ileri sürdü.

Adayların, sorular ve soruların şıkları içinde birçok fark tespit ederek kitapçıklarını görmek istediklerini belirten Gökçen, ÖSYM'nin kitapçıkların ancak başvuru üzerine ve fiziksel olarak Ankara'da görülebileceğini dile getirdiğini aktardı.

Gökçen, itiraz süresinin soruların yayımlanmasından önce sonlandığına dikkati çekerek, "Gençlerin geleceğini tasarlarken en önemli adımlardan biri olarak gördüğü sınavları düzenleyen ÖSYM'yi ciddiyet ve şeffaflığa davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM'nin, adayları ve öğrencileri sosyal medya adaletine mahkum etmemesi, başvuru süre ve usullerini gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"ÖSYM, yapılan sınavlarda kitapçıkları adaylarla şeffaflık içinde paylaşmalıdır. Kişilere itirazlarının temelini oluşturacak gerekli bilgiler verildikten sonra sürelerin işletilmesi sağlanmalıdır. Soru kitapçıkları ve yayımlanan sorular arasında farklar olduğuna ilişkin iddialar bir an önce aydınlatılmalı ve gerçekliği tespit edildiği durumda hangi yolların işletileceği açıklanmalıdır. İddiaların şeffaflıkla soruşturulması, ÖSYM'nin gelecekte yaptığı sınavların güvenliği ve adalet duygusunun sağlanması için son derece önemlidir. Kamuoyuna hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak bir anlayışla gençlerin hayatı karartılmamalı, soru işaretleri giderilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık