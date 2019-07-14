KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri sona erdi. Sabah 10.15 ve öğlen 14.45'te yapılan sınavlardan sonra adaylar, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı kontrol etmeye başladılar. ÖSYM, KPSS sonuçları için tarih verdi. İşte detaylar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Fakat ÖSYM tarafından bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür için toplam 644 bin 557 adayın başvurdu. Sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı için toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptı. Sınav, saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltildi.

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş sayfasından TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15,130 dakika

Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45,100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45