KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı? KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?
ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Kültür - Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum için 644 bin, 2. oturum 376 bin aday başvurdu. Binlerce adayın ter döktüğü sınavlar sonrasında KPSS soruları ve cevapları araştırmaya başladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ve Eğitim Bilimleri sona erdi. Sabah 10.15 ve öğlen 14.45'te yapılan sınavlardan sonra adaylar, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı kontrol etmeye başladılar. ÖSYM, KPSS sonuçları için tarih verdi. İşte detaylar...
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Fakat ÖSYM tarafından bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür için toplam 644 bin 557 adayın başvurdu. Sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı için toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptı. Sınav, saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltildi.
SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sınav sonuçları, ÖSYM AİS giriş sayfasından TC kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebilecek.
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür: 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15,130 dakika
Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45,100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra(Hukuk, İktisat, Maliye): 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah(İşletme, Muhasebe, İstatistik): 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati: 14.45
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!