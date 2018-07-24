Son Dakika! KPSS Soru ve Cevapları ÖSYM Tarafından Açıklandı

22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15'den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır."

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN..!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları 31 Ağustos tarihinde yayınlanacak.