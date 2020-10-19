KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı!

Adayların büyük merakla beklediği KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama!

KPSS Lisans sınavı 20 Eylül tarihinde gerçekleşti. 1 ay geçmesi nedeniyle KPSS Lisans sonuçları ile ilgili sorular artmaya başladı. Peki,KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları ile her an beklemede olan adaylar, sınavın erken açıklanabileceği ihtimalini düşünüyor. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak. Yoğunluğa göre KPSS sonuçları erken veya geç açıklanabilir.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları için " Sınav Sonuç Belgesi" basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

KPSS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.