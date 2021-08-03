KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Geçtiğimiz hafta sonu KPSS sınavlarının yapılmasıyla birlikte birçok aday KPSS sınavının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Araştırmaya koyulan adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu. Bunu duyan adaylar KPSS ne zaman yayınlanacak diye aratmaya başladı. Peki,KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının bir bölümünün yayımlandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'ları kurumun internet sitesinde sunuldu.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ise ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.