KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Alan bilgisi, ÖABT sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

Son Dakika: Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili detayları daha önceden açıklamış ve sonuçların erişime açılacağı tarihleri duyurmuştu. Bunun üzerine sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlarımız KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Diye sormakta. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

Son Dakika: KPSS sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açacağı sonuçlar için bilindiği üzere açıklama yapmış ve tarihi adaylara duyurmuştu. Bu noktada tarihin yaklaşmasıyla beraber "2021 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Alan bilgisi, ÖABT sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte detaylar haberimizde…

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.