KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı

20.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:57
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınav sonucu için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman erişime açacak? İşte, KPSS sınav tarihleri...

Memur olmak adına binlerce adayın ter döktüğü 2020 KPSS lisans sınavı Eylül ayında uygulandı. Adaylar KPSS sınav sonucu için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı, ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, Eylül ayında gerçekleştirilen 2020 KPSS lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

KPSS SONUCU SORGULAMA EKRANI...

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020,

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020

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