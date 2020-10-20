KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans sınav sonucu için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM KPSS sonuçlarını ne zaman erişime açacak? İşte, KPSS sınav tarihleri...