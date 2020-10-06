KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS hakkında araştırmalar yapılıyor. Genel Kültür/Genel Yetenek oturumları ile alan bilgisi ve ÖABT oturumunun sonuçları aynı zaman diliminde açıklanacak olup geri sayım başladı. 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. İşte KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ