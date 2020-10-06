KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

06.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:03
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS hakkında araştırmalar yapılıyor. Genel Kültür/Genel Yetenek oturumları ile alan bilgisi ve ÖABT oturumunun sonuçları aynı zaman diliminde açıklanacak olup geri sayım başladı. 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. İşte KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? KPSS önlisans sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Tisserand Erol Bulut Gökhan Töre Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 15:03:26. #1.15#
title