KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
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KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

20.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:52
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sonuçları sınavı üzerinden 4 hafta geçti. Adaylar merakla ÖSYM'den gelecek habere odaklandı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS süreci devam ederken, KPSS sonuçları merakla bekleniyor. KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 23 Ekim tarihinde KPSS sonuçlarına erişim sağlanacak. Peki, KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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