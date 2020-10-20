KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sonuçları sınavı üzerinden 4 hafta geçti. Adaylar merakla ÖSYM'den gelecek habere odaklandı. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?