Kpss sonuçlarının ne zaman açıklanacağı memur adaylarının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Zira, ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sonuç tarihi için beklenen gün geldi. Peki, 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? KPSS lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS lisans sonuçları ekranı! İşte detaylar haberimizde…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS sonucu sorgulama işlemini yapabilir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Haberler.com - Gündem