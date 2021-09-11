KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumları tamamlandı. 2021 Yılında KPSS sınavlarına giren adaylar KPSS sonuç belgesi için arayışa geçti. ÖSYM 2021 KPSS sonuçları için sayılı günler kaldı. Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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