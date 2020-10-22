KPSS sonuçları açıklandı! KPSS lisans sınav sonucu sorgulama
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KPSS sonuçları açıklandı! KPSS lisans sınav sonucu sorgulama

22.10.2020 08:12 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:15
KPSS sonuçları açıklandı! KPSS lisans sınav sonucu sorgulama

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS lisans sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Binlerce KPSS sınavına giren aday, heyecanla sonuçların belli olacağı tarihi bekliyordu. Peki, KPSS lisans sınav sonucu nasıl öğrenilir?

KPSS sonuçları 2020 sonunda açıklandı. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlarında katıldığı KPSS sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. 22 Ekim'de sonuçların açıklanacağı ÖSYM takviminde yer alıyordu. İşte, ÖSYM sonucu sorgulama ekranı...

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup; 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adayların, yukarıda verilen soru numaralarının, erişimlerine açtığımız Temel Soru Kitapçıklarındaki soru numaraları olduğunu, Başkanlığımız tarafından uygulanan diğer çoktan seçmeli sınavlarda olduğu gibi, 2020-KPSS Lisans oturumlarının her birinde de soru kitapçıklarının, ilgili oturuma ait Temel Soru Kitapçığındaki soruların ve seçeneklerinin sadece yerlerinin değiştirilmesi ile oluşturulduğunu, bu nedenle de, Temel Soru Kitapçığındaki soru numaraları ile kendi soru kitapçıklarındaki soru numaralarının farklı olabileceğini bilmeleri gerekmektedir.

Adaylar, sınav sonuçlarına22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI...

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