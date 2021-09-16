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KPSS sonuçları açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KPSS sonuçları açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı.

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

 Son Dakika: 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Son Dakika: 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

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Haber: KPSS sonuçları açıklandı - Haberler
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