KPSS sonuçları 2021! KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kpss sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. KPSS sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişe girdi. İşte, KPSS sonuçları 2021! 2021 lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi paylaşılırken 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS sonucu sorgulama işlemini yapabilir. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Ancak henüz sonuçlar açıklanmadı.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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