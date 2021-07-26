KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. KPSS giriş belgeleri! KPSS giriş! KPSS 2021! KPSS giriş yerleri! KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavına kısa süre kalması ile birlikte adaylar, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans giriş yerleri ne zaman açıklanacak? sorularını araştırıyor.

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

İlk sınavın 1 Ağustos tarihinde yapılması ile birlikte adaylar, KPSS giriş yerlerini merak ediyor. Henüz KPSS sınav giriş yerleri belli olmadı. 7 gün önceden sınav giriş yerlerinin paylaşılması bekleniyor.

KPSS NE ZAMAN 2021?

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Binlerce adayın başvurduğu sınav saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi ikinci sınav, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.9 Tem 2021 tarihinde yapılacak.

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