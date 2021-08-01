KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu
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KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı için binlerce aday sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara hareket etti.

KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu

BARTIN - KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı için binlerce aday sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara hareket etti. Bartın'da KPSS heyecanı yaşayan binlerce adaydan bazıları sınava saniyeler kala yetişirken bazı adaylar ise sınava yetişemeyerek kapıdan döndü.

Bartın'da, Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü'nde gerçekleşen KPSS sınavı için trafik yoğunluğu da göz önüne alınarak adayların mağduriyet yaşamaması için alınan önlemler dahilinde adaylar kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik görevlilerince sınava girecekleri bina ve salonlara yönlendirildi.

Sınav öncesi bazı binaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Adaylar tek tek aranarak sınav salonlarına alındı.

Sınavın gerçekleştiği binalarda kapılar saat 10: 00 itibarıyla kapandı. Bazı adaylar saniyelerle yarışarak sınava yetişebilirken bazı adaylar ise geç kaldıkları için sınav salonlarına alınmadı.

Geç kalan ve sınav salonuna alınmayan bir aday, "Direk 10.00 olunca olmuyor. Ben alıştım bu durumlara benim şansım her zaman bu şekilde. ya 30 salise ile geç kalırım. Biz hiç kazanmadık. Bu hayatta bir aşkı beceremedik bir de bu sınavı." dedi.

Saat 10: 15'te başlayan sınavla birlikte kampüs çevresinde sessizlik hakim oldu. Bazı adayların aileleri ise sınavın gerçekleştiği kampüs çevrelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak evlatları için dualar ettiler.

KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu
KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu
KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu
KPSS sınav salonları önünde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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