KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! ÖSYM AİS 2019 KPSS giriş belgesi sorgula
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu. 14 Temmuz Pazar günü başlayacak KPSS maratonu için hazırlanan adaylar, ÖSYM AİS'ten KPSS giriş belgesini alabilecekler. İşte KPSS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası ve sınava dair detaylar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ
KPSS sınav giriş yerlerinin, ÖSYM AİS girişi yaparak alabiliyorsunuz. KPSS sınav giriş belgesi için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifre girmeniz yeterli.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - ÖSYM AİS
KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
2019 KPSS kılavuzuna göre sınava girişte gerekli olan belgeler şunlar;
a) 2019-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ
DOLMAMIŞ PASAPORT
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav sonuç takvimine göre 2019 KPSS sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.