KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! ÖSYM AİS 2019 KPSS giriş belgesi sorgula

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS sınav giriş yerlerinin, ÖSYM AİS girişi yaparak alabiliyorsunuz. KPSS sınav giriş belgesi için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifre girmeniz yeterli.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ - ÖSYM AİS

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15/ ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

2019 KPSS kılavuzuna göre sınava girişte gerekli olan belgeler şunlar;

a) 2019-KPSS/ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ

DOLMAMIŞ PASAPORT

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav sonuç takvimine göre 2019 KPSS sonuçları, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.