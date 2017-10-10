KPSS Şartlı-Şartsız, En Az Lise Mezunu İlanlar

Kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarına dair sizlerle son dakika gelişmelerini paylaşmayı sürdürüyoruz. Siz değerli ziyaretçilerimizin yoğun talepleri doğrultusunda son günlerde çıkan ve oldukça ilgi çeken ilanları derledik. Bunlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz aylardır beklenen Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Personel Alım ilanı oldu.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden dün akşam saatlerinde yayımlanan ve kısa sürede tıklanma rekoru kıran ilanda kurumun 3 bin 222 infaz ve koruma memuru, 89 büro personeli, 58 sağlık memuru, 91 tekniysne, 75 şoför, 42 aşçı, 34 kaloriferci alımı yapacağı bildirildi. CTE toplamda 3 bin 611 personel istihdam edecek. Söz konusu ilanda KPSS şartı aranacağı belirtildi.