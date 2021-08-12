KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS sonuçları kaç yıl geçerli? 2019, 2020, 2021, 2022 KPSS puanları 2 yıl mı geçerli oluyor?

KPSS son oturumun yaklaşmasıyla birlikte adaylar KPSS puanı kaç yıl geçerli oluyor, KPSS sonuçları ne zamana kadar geçerli olmaktadır araştırmaya başladı. KPSS puanları 1 yıl mı geçerli yoksa 2 yıl mı? KPSS puanları kaç yıl geçerli olur? KPSS puan sonuçları ne zamana kadar kullanılabilir. EKPSS geçerlilik süresi kaç yıl? EKPSS puanları kaç yıl geçerli oluyor? Sizler için KPSS puanlarının geçerlilik süreleri hakkında bilgi vereceğiz...

ÖSYM tarafından KPSS'nin bu senenin son oturumu 15 Ağustos tarihinde yapılacak. Bunun akabinde adaylar KPSS puan geçerlilik süresini merak etti. Peki, KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS sonuçları kaç yıl geçerli? 2019, 2020, 2021, 2022 KPSS puanları 2 yıl mı geçerli oluyor? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir . Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda isesınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınınınaçıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik´in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

Buna göre KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlar 2 yıl içinde geçerli olmaktadır. Fakat, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır.

EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.